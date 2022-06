Deux personnages qui narrent leur propre histoire, Elle et Lui. Elle se remémore sa jeunesse, passée entre les lacs et les forêts de son territoire ancestral, le Nitassinan, jusqu'à son mariage qui la conduit à quitter les siens et à s'installer en ville. Lui, journaliste à Montréal, vient se recueillir sur sa dépouille à Elle, et s'interroge sur son identité, car l'Indien, lui dit-on, il l'a en lui. Elle, c'est Jeannette, la fille d'Almanda et Thomas. Lui, c'est son petit-fils, Michel. Dans le sillage de Kukum, et avec la même écriture, précise, sereine, ce dialogue à travers le temps et l'espace redonne vie aux riches heures de la culture innue et questionne son devenir actuel.