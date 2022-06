Maîtriser le sens et l'orthographe des mots CM1 CM2

10 thèmes pour connaitre des mots à travers des activités de mémorisation Une méthode sur la manipulation des mots complémentaire à la Grammaire au jour le jour, Structurer le vocabulaire ou Je mémorise et je sais écrire des mots. Des listes de mots sur lesquelles des activités en vocabulaire s'appuient pour orthographier les mots correctement et les réutiliser dans des productions écrites. Les + de l'ouvrage : -1 extrait des cahiers élèves CM1 et CM2 (thèmes 1 à 5) offert avec le guide A propos des autrices : - Françoise Picot : Inspectrice de l'Education nationale honoraire, spécialisée en Français et Histoire. - Martine Descouens, professeure des écoles, autrice avec Françoise Picot de plusieurs méthodes en français.