Devenez un crack de l'orthographe en 30 jours

Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui souhaitent améliorer leurs compétences en orthographe et maîtriser les difficultés de la langue française rapidement. Cet ouvrage propose d'aborder les difficultés de la langue française à l'écrit en proposant un parcours d'apprentissage en 30 jours : soit 26 jours de travail et 4 jours de "repos" composés de fiches détentes : dessin à colorier, mots fléchés, etc. Chaque journée de travail est consacrée à un type de test et se décompose en : - Un quiz pour évaluer son niveau ; - Une méthodologie illustrée ; - De nombreux exercices d'entraînement ludiques (exercices sous forme de jeux : QCM, mots-croisés, intrus, mots à relier. . . ) avec 3 niveaux de difficulté. L'ouvrage est complété d'un test chronométré pour que le candidat s'évalue en situation réelle et d'une boîte à outils détachable.