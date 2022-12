Petit Futé Pérou. Edition 2022

Le Pérou, pays de l'or et des lamas, de Tintin et de Vargas Llosa - l'écrivain qui voulut devenir président -, abrite non seulement une grande richesse archéologique et culturelle, mais aussi écologique et humaine. Le passé colonial survit dans les villes où se dressent d'incroyables églises baroques et des casonas aux patios fleuris et ombragés, alors que les voyageurs du monde entier s'émerveillent sur les sites énigmatiques des civilsations pré-incas. Mosaïque de peuples, créoles, descendants d'esclaves africains, de conquistadores, indiens de multiples ethnies, le Pérou vous offre toute sa richesse humaine. Le Pérou est aussi le pays de l'or vert.