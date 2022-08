15 contes d'Europe

"Le seigneur gronda sa fille : - Si tu désobéis, tu auras affaire au plus méchant troll de la terre ! Naturellement, la fille désobéit et le soir même, quelqu'un frappa à la porte du seigneur, des coups lents, lourds... " C'est dans une Europe vaste et ancienne que Françoise Rachmuhl est allée recueillir ces contes : nous y croisons les fameux trolls de Suède, les loups blancs des forêts de Croatie ou encore les courageux pêcheurs d'Estonie. A la fois merveilleuses et inquiétantes, les histoires ici racontées croisent cultures et traditions de toute l'Europe, au fil de l'histoire du monde.