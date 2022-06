Falklands. La Guerre des Malouines

La dernière armada du XXe siècle pour la reconquête d'un archipel perdu. En 1981, une nouvelle junte militaire succède à une précédente en Argentine sous fond de crise financière. Une junte qui dès lors est confrontée au mécontentement et au risque évident d'une insurrection. C'est alors qu'un archipel situé à 200 milles nautiques des côtes revient en mémoire. Les Falklands, un territoire anglais de quelques kilomètres carrés peuplé de 700 000 moutons et d'un millier d'âmes, va devenir une cause nationale. L'Argentine conteste la souveraineté des Falklands depuis de nombreuses années et davantage. D'ailleurs, épisodiquement, quelques menaces, des mots un peu plus fort que les autres ont été prononcés. Des gesticulations politiques pour se donner bonne conscience. Mais dans ces premiers mois de l'année 1982, la junte militaire fait le choix de reprendre par la force ce qu'elle considère comme sien ! A l'évidence, tout semble bon aux militaires argentins pour raviver la fierté nationale afin de faire oublier le marasme économique ! Mais est-il réellement prudent de s'attaquer à la quatrième puissance militaire mondiale avec sa légendaire Royal Navy ? Raconté autant du point de vue des Anglais que de celui des Argentins, ce nouveau titre de la collection des " Grandes Batailles Navales " raconte la dernière grande confrontation maritime du XXe siècle. Un récit perdu dans l'immensité de l'Océan Atlantique, ancré dans le contexte tendu de la Guerre Froide.