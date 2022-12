Petit Futé Bolivie. Edition 2022

Il n'est pas rare de commencer une journée à contempler des neiges éternelles, à plus de 5 000 mètres d'altitude, et de la terminer au bord d'un torrent, un jus de papaye à la main en écoutant le chant des perroquets. La Bolivie a su conserver une authenticité rare. Son folklore reste extrêmement vivace comme en témoigne le carnaval d'Oruro qui rassemble en février près de 15 000 musiciens et danseurs venus du pays tout entier. Et le territoire entier regorge de monuments et de sites à ne pas manquer : les villes impériales, Potosí et Sucre, classées Patrimoine de l'Humanité ; la Paz et ses marchés indiens ; la Cordillère royale