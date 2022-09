Où est Lizzie ? / Où est Mr Darcy ? Un cherche et trouve dans l univers d Orgueil et Préjugé

Un cherche et trouve dans l'univers d'Orgueil et Préjugés ! Vous êtes fan de Jane Austen ? Vous rêvez de robes Régence et de Mr Darcy ? Alors ce livre est pour vous ! Dans ce bel album illustré, mettez votre orgueil et vos préjugés de côté et retrouvez Elisabeth Bennet et Mr Darcy dans des illustrations et scénettes qui s'inspirent de l'oeuvre iconique d'Austen. Un cherche et trouve tête-bêche de 48 pages, romantique et décalé. Un must-have pour tout(e) Janeite qui se respecte !