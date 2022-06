Renaisssance ou comment survivre à un AVC

"En 2011, j'ai mis au monde ma petite Délya et le 18 juin 2013, ce même monde s'est écroulé pour moi. Victime d'un AVC, j'estime qu'une part de mon être est morte ce jour-là. Voilà huit ans que je lutte pour retrouver une existence presque normale". Le coeur de ce livre raconte le témoignage de Cindy, jeune maman de 27 ans terrassée par un grave accident vasculaire cérébral (AVC) qui la laisse d'abord entre la vie et la mort, avant que ne s'ensuivent de longs mois d'hospitalisation et de réhabilitation. Malgré les soins appropriés de l'ensemble du personnel soignant, les encouragements de ses proches bienveillants et sa force intérieure, l'auteure souffre aujourd'hui encore de nombreuses séquelles découlant de ce traumatisme, un véritable tsunami ayant chamboulé le quotidien de cette femme dynamique responsable d'équipe dans un fast-food. A l'époque, lire un ouvrage relatant une telle expérience l'aurait sans doute aidée. Dès lors, dans un élan de solidarité envers celles et ceux qui passent par là, elle s'est lancé le défi d'écrire un livre pour aider les personnes à traverser un tel traumatisme et pour donner des pistes à ceux qui les accompagnent. L'ouvrage est complété par l'apports de spécialistes (neurologues et neurochirurgiens) et de proches aidants. Il donne des repères, à partir du parcours de Cindy et de ses proches, pour se reconstruire après un AVC.