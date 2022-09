Petit livre de la résilience

Faites de vos blessures une force. La résilience désigne notre capacité à rebondir après un choc violent. Face aux épreuves de la vie, certain. ; e.s parviennent à se reconstruire plus rapidement que d'autres. Cette qualité, qui puise sa source dans la relation, sécurisante ou non, que l'on a eue avec ses parents dans l'enfance, peut être "travaillée" pour faire la paix avec son passé.