Shayne : Pack découverte histoire complète

Alors que le roi et toute la cour a disparu, le royaume sombre dans la violence. Rien ne compte plus que la survie au milieu des massacres. Un groupe de 5 personnages aussi différents que le moyen age peut en créer va devoir se serrer les coudes pour se sortir d'une cité en perdition. Mais pourquoi cette disparition ? Que cache ce départ soudain, car il ne s'agit pas d'une banale disparition. Et quel présage peut bien annoncer la comète que l'on peut voir dans le ciel ?