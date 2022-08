The Alps 1900. A Portrait in Color

"Rien n'est comparable aux Alpes" , écrit le grand historien Jules Michelet en 1868. Au coeur de l'Europe, l'énorme massif des Alpes compte quelques-uns des sites naturels les plus grandioses du monde - le mont Blanc, la Jungfrau, le Cervin et leurs glaciers. Le tourisme qui naît à la fin du XVIIIe siècle s'y imposera aux siècles suivants avec, notamment, l'irrésistible essor des sports d'hiver. Alps 1900 vous transporte dans une époque délicieusement surannée où les premiers petits trains de montagne et les chemins de fer à crémaillère convoyaient des messieurs en culotte de peau et des dames en robe longue au pied des glaciers ; un temps révolu où les guides locaux escortaient les touristes à dos de mulet, où les alpinistes faisaient figure de fous furieux et où les skieurs étaient une curiosité. Grâce aux photochromes, photographies, cartes postales colorées, affiches, dépliants touristiques, etc. , de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, franchissons les cols - le Mont-Cenis, le Simplon, le Brenner, le Saint-Gothard -, escaladons le mont Blanc, l'Eiger, le Wetterhorn, les Dolomites... , voguons sur les lacs suisses, italiens, bavarois, slovènes aux eaux cristallines, explorons le Tyrol, la Via Mala, l'Engadine et descendons dans un hôtel-palace à Gstaad, Grindelwald, Davos, Saint-Moritz, Cortina... pour une saison de sports d'hiver. Un voyage ponctué de citations d'écrivains voyageurs évoquant ces jours heureux où la neige était vierge et les pentes intactes !