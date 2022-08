Serge Reggiani, biographie

Serge Reggiani aurait eu cent ans le 2 mai 2022. Le petit apprenti coiffeur qui fuyait le fascisme et l'émilie-Romagne aura travaillé avec Visconti, Chabrol, Melville, Sautet, Becker, Cocteau, Ophüls... On l'aura compris, le cinéma, le théâtre et la musique le définissent, et il ne cessera d'être soutenu par les plus grands - à commencer par Barbara, qui sera l'une des femmes de sa vie. Le succès n'a jamais éloigné Reggiani de la politique, ni du militantisme, toujours à gauche, avec ses copains Piccoli, Montand et Signoret. Mais en 1980, à la mort de son fils Stephan, la dépression et l'alcoolisme le terrassent. Livre d'évocations s'attachant par flashs à la vie et à la carrière de Serge Reggiani, cette biographie feuillette l'univers du comédien chanteur pour y trouver les heures et les images les plus marquantes qui restent à la mémoire des Français.