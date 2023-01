Ecrites au début du XXe siècle par le Père Piotr Mankowski pour ses nièces et neveux, les aventures de la petite Andzia sont une parodie des contes moralisateurs et doucereux du plus scrogneugneu auteur du genre dans la Pologne de son temps. Remarquablement illustrés par Przemys'aw Truscinski façon collages surréalistes, ces courts poèmes constituent une satire pleine de fantaisie des attitudes et modèles conformistes de comportement, et ils peuvent être interprétés comme un plaisant règlement de comptes du futur prêtre-poète avec ses jeunes années.