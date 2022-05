Tout savoir sur le marketing avec la série Mad Men

Ce manuel regroupe l'essentiel des connaissances relatives au Marketing. Pour les présenter, il s'appuie sur des épisodes issus des sept saisons de la série Mad Men. Le plan retenu permet d'offrir une vision synthétique du Marketing, de préciser son champ d'intervention et de revenir tout à la fois sur les fondamentaux de la discipline - les quatre premières parties - et ses évolutions les plus récentes - les trois dernières parties. A la fin de ces différentes parties, des quiz corrigés permettent au lecteur de vérifier "à chaud" s'il a retenu l'essentiel.