Histoire de l'école en France

Après la série télévisée événement sur France Télévision " Souvenirs d'école ", le livre qui revisite le mythe de l'école à la française à travers les témoignages de nombreuses personnalités. En France, République et Ecole sont nées au même moment, sous Jules Ferry. Pourtant, déjà, les instituteurs étaient missionnés par les communautés villageoises ou l'Eglise. Au fil de l'histoire de la nation, l'école s'invente. Si être élève est une expérience commune à tous les Français, tous ne racontent pas la même histoire. L'école pour tous est un projet que la réalité transforme souvent en école pour chacun. Le livre se nourrit d'histoires singulières. Daniel Pennac incapable de suivre en classe, Etienne Klein rêvant de Louis le Grand depuis sa banlieue, Ariane Ascaride voulant que ses enfants apprennent les codes qui lui ont manqué, Aïssa Maïga et sa famille de musulmans, de militants laïques et de catholiques pratiquants ; et d'autres, inconnus aux histoires fortes... Parler de son école, c'est aussi parler d'une époque. Les récits des témoins sont mis en regard des événements historiques et des choix politiques, dessinant le visage multiple, et parfois contradictoire, de notre nation. Entre mythe et réalité, c'est bien la France qui se révèle dans son rapport à l'école. Le livre du documentaire événement diffusé sur france TV : "Souvenirs d'école"