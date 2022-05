Chrétien au Cambodge (Un)

Ce livre est un témoignage exceptionnel à plusieurs titres. D'abord, il raconte des aspects méconnus de l'Asie, ce continent qui fascine les européens pour ses coutumes, ses spiritualités et ses destinations touristiques mais qui est aussi l'usine du monde. ll est également l'illustration d'une manière d'être chrétien dans le monde, dans l'humilité, la discrétion, le don de sa vie, qui, bien qu'issue de la spiritualité de l'action catholique est aujourd'hui méconnue en France. Comment l'Esprit saint est-il à l'oeuvre parmi les millions de travailleurs qui produisent, au prix de leur santé, les vêtements vendus en Occident ? C'est ce qu'a voulu découvrir Yann Defond en s'installant dès 2009, et de façon définitive, dans la plus grande cité ouvrière du royaume du Cambodge. Issu d'une famille de la banlieue de Lyon en France, il a migré du nord vers le sud. Son témoignage, écrit sur une période de plus de 10 ans, relate les rencontres touchantes qu'il fait en plein coeur du plus grand quartier ouvrier du pays khmer. Par des anecdotes, il nous dévoile les étonnantes particularités culturelles auxquelles il est confronté. Le concret de ses analyses à la lumière des évangiles et de ses convictions interroge le lecteur sur la mentalité collective qui l'entoure. Ce livre laisse apercevoir une manière de vivre faite de partage des choses ordinaires, du souci permanent de l'autre, de gestes et d'attentions aux pauvres qui deviennent des frères. Devenir pauvre à son tour, être assimilé et témoigner de la foi par des actes rendent extraordinaire l'existence la plus simple malgré les obstacles. Défiant le flagrant manque de liberté d'expression dans la péninsule du Sud-Est asiatique, Yann Defond ose aussi une parole risquée sur les injustices dont il est le témoin.