L'aube. Tome1, Xenogenesis

Aventure de science-fiction et exploration philosophique, un roman aussi ambitieux qu'époustouflant par une voix fondatrice de l'afroféminisme. " J'aime l'écriture d'Octavia Butler pour son refus de la simplification et la finesse des dilemmes moraux auxquels sont confrontés ses personnages. " Ketty Steward Après un sommeil de plusieurs siècles, Lilith s'éveille à bord du vaste vaisseau spatial des Oankali. Créatures dotées de tentacules, experts en génétique, ils ont sauvé les rares survivants d'une Terre mourante et sont prêts à ramener Lilith et les derniers humains sur leur planète régénérée. Mais la survie a un prix... " Je la tiens pour une des auteures les plus inspirantes de notre génération. " Virginie Despentes