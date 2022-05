La révolution de l'immunothérapie. Armer notre corps pour vaincre le cancer

Un ouvrage accessible qui résume la révolution en marche contre certains types de cancer grâce à l'immunothérapie. Pouvoir se passer parfois de chimiothérapies ou alléger les traitements pénibles et préférer la réaction du corps elle-même contre la maladie, telle est la formidable perspective offerte grâce à cette nouvelle façon de traiter les tumeurs. Guérir le cancer ? C'était l'objectif ambitieux de la " Guerre Contre le Cancer " déclarée en 1971 par le gouvernement de Richard Nixon aux Etats-Unis, un défi soutenu par des investissements sans précédent. Cinquante ans plus tard, cet espoir pourrait enfin être en train de se concrétiser avec l'avènement de l'immunothérapie, pour une partie des patients. Cette nouvelle approche, radicalement différente de toutes les autres thérapies contre le cancer, n'attaque pas la cellule cancéreuse directement, mais aide notre système immunitaire, nos " globules blancs ", à nous défendre contre les cellules malades. Pourquoi un tel succès ? Comment expliquer le bénéfice sur le long terme ? Peut-on parler de guérison ? Pourquoi ces stratégies sont-elles efficaces que sur une partie des patients ? Que proposer aux patients pour lesquels l'immunothérapie ne fonctionne pas ? Dans cet ouvrage, qui se veut accessible, nous détaillons les particularités des tumeurs et du système immunitaire qui permettent de répondre à ces questions et de comprendre la véritable révolution qui est en marche. Les perspectives de développement de ces approches dans les années à venir sont esquissées.