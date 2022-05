Vivant - DVD

La vie semble nous dévorer et ne nous laisse aucune marge de manoeuvre pour décider... mais que se passerait-il si cette personne, ce coup du sort ou cette rupture avait une signification à laquelle vous ne vous attendiez pas et changeait votre perspective et l'orientation de votre vie ? Ce sont quatre histoires, des histoires réelles, qui se sont retrouvées face à face avec quelqu'un que beaucoup ne peuvent pas voir... bien que, Carlos, Andrea, Jaime Antonio et Sonsoles assurent qu'il est VIVANT et qu'il leur a rendu la vie. Si tu l'écoutes, tu peux l'entendre et, si tu le regardes, tu peux le voir, car, même si c'est difficile à croire, la vie est là.