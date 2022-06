L'agence des frères André (1920-1973). Une architecture au service du monde moderne

Architecte et ingénieur, les frères Jacques et Michel André incarnent la réussite professionnelle. Issus d'une dynastie d'architectes nancéiens, ils dépassent la sphère locale pour engager une pratique reconnue à l'international. Premiers collaborateurs de Jean Prouvé dans les années 1930, les frères André inscrivent leur production dans une recherche d'innovation. Celle-ci s'incarne dans la construction de l'Institut de zoologie, première mise en oeuvre des procédés de Frank Lloyd Wright en France, et se poursuit dans de multiples programmes, s'étendant des musées aux complexes industriels, des bureaux de poste aux banques, des écoles aux colonies de vacances. A travers le parcours de ces deux frères, cet ouvrage permet d'éclairer des épisodes clés de l'architecture française et dessine l'évolution du métier d'architecte au XXe siècle.