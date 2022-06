Zéro viande, zéro poisson. Plus de 50 recettes veggie et gourmandes qui ont fait leurs preuves

Vous avez été conquis par le livre de cuisine sans gras de Jean-François Piège ? Découvrez 50 nouvelles recettes végétariennes dans ce nouveau livre qui vous sera bientôt indispensable ! Jean-François Piège vous fait en effet entrer dans sa cuisine personnelle et vous propose 50 recettes sans viande ni poissons mais surtout pas sans saveurs ! Il a décidé de décliner tous les grands classiques de la cuisine française à la sauce végétarienne, de développer des assaisonnements uniques, d'associer des ingrédients étonnants et vous livre ici le fruit de ses recherches illustrées en pas à pas. Des recettes pour tous les jours et tous les goûts, rapides et originales ! Exemples de recettes : -Bolognaise tomate -Hachis Parmentier -Persillé de Bourgogne -Tomate farcie -Comme une moule marinière