Ce que les Nobel ont à nous dire. Dix conseils de prix nobel

Et si votre mentor était l'un des prix Nobel ?? Ils sont reconnus et acclamés de tous. Pourtant, on les connait pour leurs savoirs, mais peu pour leur personne. Qu'est-ce qui les anime ?? Quels sont leurs principes et conseils ?? Que peut-on en apprendre nous-mêmes pour nous améliorer ?? Autant de questions que nous avons posées à ces figures illustres dans leur domaine. Les auteurs sont partis à la rencontre de prix Nobel pour comprendre les boussoles qui aiguillent leur vie. En se confrontant à l'excellence, cet ouvrage vous permettra d'éclairer vos choix. Ce livre de développement personnel prend appui sur l'expérience des Nobel : ? Illustrations concrètes, éclairages et témoignages de Nobel ? Diversité des profils, parcours, disciplines et nationalités ? Compilation de regards croisés sous un angle original ? Regards et mises en perspective des stratégies adoptées et des parcours de vie