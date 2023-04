La linguistique 2. 0 Derrière la chaîne " Linguisticae " se cache un véritable passionné des mots : Romain Filstroff. Après des études de langue, il lance son blog spécialisé dans la linguistique. De posts en vidéos, " Linguisticae " grandit et séduit chaque jour de plus en plus d'abonnés ; ses vidéos cumulent plus de 10 millions de vues.