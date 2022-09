Stanislas est un trader parisien implacable ; Dédé, un SDF un brin poète qui vit en bas de chez l'homme d'affaires. L'" ordre " semble figé à jamais. Et puis, soudain, cette canicule record qui s'abat sur le pays et met le monde à l'envers ! Entre panique sur les marchés financiers, coupure géante d'électricité, pénurie de carburant, le chaos s'installe et jette les familles sur les routes. Poussés eux aussi dans cet exode climatique inédit, Stanilas et sa femme demandent à Dédé de leur bricoler des vélos. Objectif : atteindre l'exploitation agricole qu'ils avaient achetée, en investisseurs branchés, dans le Morvan. Le voyage est infernal ; l'accueil de Patrick, l'agriculteur qui occupe la ferme, glacial. Entre Stanislas, Sophie, Dédé et Patrick, la cohabitation s'annonce musclée. Mais dans ce monde à l'envers, les certitudes les plus tenaces vont vaciller. Et des amitiés, hier improbables, se nouer pour affronter un cataclysme que tous pensaient impossible. Avec ce roman plein de rebondissements, l'aventurier et cinéaste Nicolas Vanier revendique l'urgence d'une " écologie heureuse ". Un appel qui prolonge la " sobriété heureuse " prônée par Pierre Rabhi, le paysan philosophe. " Toute ma vie, j'ai observé la nature avec mes yeux et avec mon coeur. Aujourd'hui, je suis terriblement inquiet. Mais ne faut-il pas sourire à l'absurdité du monde pour prendre la mesure du chaos qui s'annonce ? " Nicolas Vanier