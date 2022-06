La Bible à l'épreuve de la haine. Protestantisme et ségrégation raciale en Afrique du Sud, XVIIe-XXe siècle

Dans ce livre, il s'agit de commencer par examiner le protestantisme néerlandais des Provinces-Unies avant l'arrivée des colons néerlandais en Afrique du Sud en 1652 jusqu'au témoignage d'un pasteur réformé sud-africain métis, Allan Boesak, rencontré pour un entretien au Cap en 2019. Cet ouvrage porte aussi son attention sur les protestants français, les huguenots, qui, une fois en sécurité dans les Provinces-Unies après la Révocation de l'Edit de Nantes en 1685, se sont vu proposer de s'installer dans la colonie du Cap où plusieurs centaines d'entre eux ont effectivement fait souche en 1688. Le livre s'attache ensuite à examiner l'évolution des relations raciales entre colons européens calvinistes et populations autochtones africaines, les Khoesans dans un premier temps puis les Bantous (les Xhosas, groupe ethnique de Nelson Mandela, les Zoulous, les Ndebeles, les Tswanas, les Sothos, etc.) tout au long des siècles. Les grands événements de l'histoire de l'Afrique du Sud sont examinés à l'aune de ces relations et de l'attitude de l'Eglise réformée néerlandaise d'Afrique du Sud, Eglise d'Etat jusqu'à la fin de l'apartheid. Il s'agit toutefois aussi d'évoquer l'attitude des autres Eglises chrétiennes (catholiques ou protestantes non réformées : anglicane, méthodiste, presbytérienne, baptiste, les Frères moraves, etc.) lors de la période de la " mission " sud-africaine, mais aussi pendant l'apartheid.