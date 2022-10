Toute la socio en BD T4 : Structure sociale, inégalités et justice sociale. Structure sociale, inégalités et justice sociale

Comment est structurée la société française ? Quelles inégalités sont compatibles avec les différentes conceptions de la justice sociale ? Dans ce nouveau volume de Toute la socio en BD destiné aux élèves de Terminale, Claire Fumat et l'illustratrice Valentine Choquet répondent aux grandes questions que soulèvent toutes les problématiques sociétales actuelles. Jargon et grandes théories sociales passent à la moulinette de la pédagogie et de l'humour pour être exposées en illustrations claires et ludiques facilitant la compréhension et la mémorisation. Au travers d'exemples humoristiques et décalés, ce livre vous donnera les clés pour comprendre les fondamentaux de la discipline, décrypter l'actualité économique et saisir les enjeux de notre époque. Tout le programme de sciences économiques et sociales de Terminale dans une série de bandes dessinées à mettre entre toutes les mains !