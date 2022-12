Vive le vent

Un livre pour se plonger dans la complexité d'un phénomène météo courant : le vent et découvrir toutes ses facettes : origines, mesures, implications dans les phénomènes climatiques et météorologiques. Un livre pour se plonger dans la complexité de ce phénomène météo courant : la cause des vents réguliers et périodiques, les vents et la mer, les alizés. Le livre aborde également quelques vents particuliers : la bise, le mistral, le sirocco. On parle de leur mesure, leurs vitesses, leurs fréquences, leurs directions chez nous. Sont évoqués les phénomène liés à la puissance des déplacements des masses d'air : tempêtes, ouragans, cyclones. Un chapitre est consacré à l'énergie éolienne avant de terminer sur une évocation des vents régionaux de France : noroît, suroît, ponant, tramontane, etc.