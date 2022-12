Même pas peur

Un livre pour aider les enfants à démystifier leurs peurs avec humour. Dotés de super pouvoirs (formules magiques, trucs et astuces, explications rassurantes : " les araignées sont plus peureuses qu'agressives, pour mordre elles doivent avoir une taille suffisante, ce qui élimine déjà 70 % des espèces" ... .), ils affronteront leurs peurs avec confiance et détermination ! Le noir, les araignées, les loups, les sorcières, l'orage... . les peurs des bambins sont multiples. Liées à des créatures imaginaires, aux phénomènes naturels, aux mystères de la nature... elles peuplent leurs rêves (parfois leurs cauchemars) et leur imagination. Et quand celle-ci s'emballe, il est difficile l'arrêter ce qui génère quelquefois beaucoup d inquiétude...