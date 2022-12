Le soleil à rendez-vous avec la lune

Les enfants sont intrigués par tout ce qui se passe au-dessus de leur tête. La Lune, le soleil, les planètes et les étoiles sont sources de nombreuses interrogations auxquelles les adultes ne savent pas toujours comment répondre. Ce livre apporte des réponses simples, facilement compréhensibles par les petits et richement illustrées. Qui sont ces deux astres magiques et mystérieux qui illuminent le ciel ? Pourquoi la lune change-t-elle de forme ? Des gens y vivent-ils ? Pourquoi est-elle éclairée quand il fait nuit ? Peut-on voir le soleil et la lune en même temps ? Pourquoi le soleil brille-t-il ? Pourquoi fait-il clair le jour et sombre la nuit ? ... Des réponses à toutes les questions que se posent les enfants.