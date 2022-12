Protégeons les forêts

Les forêts couvrent environ 31% de la surface de la Terre et contiennent plus de deux tiers des espèces vivantes terrestres. Ce sont elles et ces milliers d'espèces qui nous permettent de vivre. Tous les actes de notre vie y sont liés : quand nous mangeons, quand nous buvons, quand nous respirons, quand nous nous soignons, quand nous construisons.... Mais chaque année, ce sont 13 millions d'hectares de forêts qui disparaissent, l'équivalent de la surface d'un pays comme l'Angleterre. La déforestation est la grande responsable !