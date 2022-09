Permis Moto - Zébra

Votre rêve, conduire une moto. Que vous ayez 16 ans ou 77 ans, que vous souhaitiez échapper par une route sinueuse au coucher du soleil ou plus simplement gagner du temps dans votre trajet quotidien, le deux-roues motorisé vous offre un choix immense de possibilités. Le seul écueil : le permis moto. Décomposé en plusieurs parties avec depuis 2020 avec un code spécifique, l'épreuve dite du plateau et enfin la circulation, l'examen peut se révéler être un vrai parcours du combattant, si vous êtes mal préparé. Fort de notre expérience à Moto Revue, créé en 1913, et Moto Journal, en 1971, nous allons vous donner toutes les clés pour réussir cet examen haut la main. Sans nous substituer à l'excellent travail des gens passionnés qui vous accompagnent dans les moto-écoles, notre guide sera le parfait complément pour compléter votre formation théorique et pratique. En prime, nous vous donnerons les conseils utiles une fois le précieux sésame obtenu. Il nous tarde de vous croiser sur la route au guidon de votre moto.