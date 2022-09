Les années Hamilton

La biographie illustrée du pilote le plus titré de l'histoire de la F1 Incroyable année 2020 au cours de laquelle le championnat du monde à failli ne pas se tenir ! Et pourtant, c'est bien au cours de celle-ci que le pilote britannique Lewis Hamilton a fait exploser les compteurs : record de victoires en Grands Prix de Schumacher battu ; un septième titre de champion du monde décroché haut la main ; seul pilote de l'histoire à avoir gagné sur tous les circuits ; record du nombre de podiums ; record des pole positions... A 35 ans, Hamilton est une star mondiale et domine son sport comme personne auparavant. Ce beau livre, illustré par les photographes de L'Equipe, retrace toute sa carrière dans ses moindres détails mais entre également dans l'intimité du personnage.