Calcul des structures en béton. Guide d'application, 4e édition

Les Eurocodes sont des codes européens de conception et de calcul des bâtiments et des ouvrages d'art. Ils se substituent progressivement aux codes nationaux, sont périodiquement mis à jour suivant l'évolution des techniques et des matériaux tout en permettant qu'y soient adjoints des règles nationales en fonction des particularités – géologiques et climatiques par exemple – de chacun des 28 Etats membres. Cette harmonisation de la réglementation à l'échelle européenne permet aux entreprises du BTP et aux bureaux d'études d'accéder aux marchés des autres pays membres. En France les Eurocodes sont diffusés exclusivement par l'Afnor, d'où la collection coéditée avec Eyrolles qui fournit aux professionnels les clés d'interprétation et d'application de cette réglementation internationale. Ils sont classés en 9 grandes catégories, L'Eurocode 2 portant sur le béton. Jean-Marie Paillé pilote l'équipe française en charge de la rédaction des Eurocodes dans sa catégorie. Son livre, à jour des toutes dernières recommandations, est accompagné d'exercices corrigés permettant notamment aux ingénieurs de simuler les calculs.