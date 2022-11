Card Captor Sakura - Clear Card Arc T12

En fouillant dans leur mémoire, Sakura et Shaolan se rendent compte que Kaito manipule la magie temporelle. Sakura décide de suivre son coeur et de faire confiance à Akiho, malgré la proximité que celle-ci entretient avec Kaito. C'est pourquoi elle accepte de donner la réplique à Akiho pendant la pièce de théâtre qui sera jouée lors de l'échange culturel du collège Tomoeda. Mais qui sont vraiment les "deux Alice" que vont jouer Sakura et Akiho ? !