Les mondes de Chrestomanci Tome 1 : Ma soeur est une sorcière

Rescapés du naufrage où leurs parents ont péri, Chat et sa soeur Gwendoline sont recueillis par le mage Chrestomanci. Dans l'imposant et mystérieux château où ils vont vivre désormais, les deux orphelins vont connaître d'extraordinaires aventures. Car Gwendoline pense être douée, elle aussi, de pouvoirs surnaturels... Avec la complicité de son frère, elle va laisser libre cours à son imagination et provoquer une série d'événements plus étranges et inquiétants les uns que les autres...