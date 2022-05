Le CNES, l'agence française de l'espace, fête le 1er mars 2022 ses soixante ans. Soixante histoires d'espace présente les épisodes marquants dans le riche et tumultueux parcours dans la " conquête de l'espace " de la France, historique troisième puissance mondiale. Des petites fusées lancées depuis le Sahara, parfois avec des animaux à bord, à de pointus instruments de mesure déposés sur la planète Mars, en passant par des satellites novateurs, des spationautes portant les couleurs tricolores et nombre de grandes premières, ces récits étonnants nous font revivre une incroyable Odyssée. Le livre offre une place importante aux témoignages des acteurs de cette aventure. Et permet de découvrir des archives et des documents inédits. De Agate ; Topaze ; Emeraude ; Rubis ; Saphir ; Diamant à Ariane. D'Hammaguir à Kourou, et de Jean-Loup Chrétien à Thomas Pesquet. Accessible à tous, Ces chroniques emportent le lecteur dans la Grande aventure du Siècle. Nombreuses illustrations.