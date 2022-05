La prépa physique volley-ball. Entraînement et tactiques, nouvelles technologies, suivi médical et nutrition

Guide pratique complet, La Prépa physique Volley-ball couvre l'ensemble des grands thèmes pour préparer l'athlète et l'amener à la haute performance en volley-ball. Partant du principe que seul un athlète en bonne santé peut révéler son plein potentiel, l'ouvrage présente en cinq parties : - La théorie et la mise en pratique de la préparation physique du volleyeur - L'analyse des statistiques, les nouvelles technologies spécialisées et les clés tactiques détaillées - Les acteurs (entraîneur, joueur, équipe) - L'accompagnement scientifique, méthodologique et médical intégré à l'entraînement - Les principes d'une nutrition sportive adaptée Riche des informations les plus récentes sur la discipline, La Prépa physique Volley-ball est l'outil indispensable pour tout préparateur, entraîneur ou sportif recherchant des contenus sur les fondamentaux et le perfectionnement de la pratique du volley-ball. L'ouvrage s'appuie sur l'expérience de terrain de dix experts internationaux, entraîneurs et préparateurs physiques de l'équipe nationale russe de volley-ball, docteurs en médecine et biologie.