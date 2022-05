Pasta, pasta, pasta

Marmiton invite Simone Zanoni, le plus italien des chefs parisiens, qui nous propose des recettes de pâtes aussi incontournables qu'originales : Linguine alle vongole, Paccheri alla Norma, Pâtes fraîches à la sauge et au citron, Pici cacio e pepe, Ravioli ricotta-épinards, sans oublier la véritable recette des Spaghetti alla carbonara, sans crème fraîche ! 70 recettes twistées proposées par le chef et inspirées par la communauté Marmiton, au goût de basilic, d'huile d'olive, de tomate et de parmesan. Découvrez comment faire vos propres pâtes fraîches, à la main ou avec un robot. Apprenez à les cuire comme le chef qui vous livre tous ses secrets et dégustez-les avec les sauces les plus goûteuses. Laissez-vous tenter par ce voyage des saveurs : parce qu'il n'y a rien d'aussi bon et convivial que la pasta !