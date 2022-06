En 1513, Nicolas Machiavel dédie à Laurent II de Médicis un petit manuscrit. À travers ce texte, il entend transmettre au maître de Florence sa "connaissance des actions des grands hommes" et définir avec précision les qualités et les attitudes indispensables à qui veut être prince. Dans un ouvrage qui prône l'action et l'efficacité politique - ce qui lui vaudra d'être qualifié d'immoral -, Machiavel encourage son prince à chercher le chemin de la vérité et à songer à sa prospérité.