Les Yeux du dragon. Petits poèmes chinois ((Réédition))

Somnolant au printemps sans s'éveiller à l'aube Partout s'entend le chant des oiseaux La nuit, vient le bruit du vent et de la pluie Qui sait combien de fleurs sont tombées ? Meng Hao Jan Les plus grands poètes chinois classiques, de Juan Chi (iiie siècle) à Ryokan (xviiie siècle), en passant par Han Shan, Wang Wei ou encore Li Po, sont imprégnés de l'esprit du tao et du ch'an (équivalent du Zen japonais). Cette inspiration philosophique met l'accent sur les thèmes de la Voie, de l'écoute de Soi et de l'ermitage en montagne. Leurs poèmes ici choisis et rassemblés sont rehaussés par une calligraphie originale. Né à Marseille en 1946, Daniel Giraud a fondé une revue, écrit poésie et essais et s'est particulièrement intéressé à la pensée chinoise Ch'an, l'astrologie et l'alchimie. Il a traduit le Tao Te Ching, le I Ching et de nombreux poètes chinois dont Li Po. Long Gue, originaire de Mongolie, est un peintre et calligraphe chinois. Traduit du chinois et présenté par Daniel Giraud Édition bilingue - Calligraphies de Long Gue