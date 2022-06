L'art de foutre en 40 manières

" Jouir est tout. " Voilà ce qu'il y a à retenir de cet ouvrage du xixe siècle, écrit à plusieurs mains par des auteurs anonymes et décrivant avec malice et impudeur " 40 manières de foutre " . Du fauteuil suspendu au " bâton de sucre d'orge " , le texte fait la part belle aux méthodes les plus audacieuses et les plus cocasses pour atteindre la jouissance sexuelle. Un manuel grivois pour rire et rougir.