La maison de Marius

C'est l'automne. Marius vient de s'installer à la campagne, dans une petite maison qu'il veut transformer pour la rendre à la fois confortable et écolo. Ça commence mal : la chaudière est cassée et il n'arrive pas à la réparer ! Sa voisine Anémone, qui travaille sur une grande exploitation avec de grosses machines, saura sûrement l'aider. Et puis avec un peu de paille, on peut protéger la maison du froid comme avec un manteau. . . Au fil des saisons, c'est le début d'une amitié originale et drôle, sur fond de découvertes pratiques étonnantes et d'échanges entre deux personnalités issues de mondes différents : le néo rural qui confronte ses idées au réel, et la fermière qui transmet son savoir tout en testant des solutions inédites !