Pas facile d'être une fille facile

Jordan débarque à New York avec un plan bien précis : trouver un mari. Entendons-nous bien. Pas le genre beau gosse sans un sou en poche. Non. Un mari avec de l'expérience, type quinqua, qui lui assurera la sécurité dont elle a tellement besoin. Après avoir passé en revue différentes professions, elle décide qu'un médecin serait parfait. Déterminée, Jordan décroche un job de serveuse dans une cafétéria pile en face d'un grand hôpital. Seulement voilà, alors qu'elle s'apprête à commencer sa première journée de travail, la jeune femme s'évanouit et reprend conscience dans les bras du Dr Wrong, le médecin de garde. Par chance, il n'entre dans aucun de ses critères de sélection : il est jeune et a le visage d'un ange. . .