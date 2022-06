Archibald - L'intégrale (Tome 1-Tomes 1, 2, 3). 1 Tomes 1, 2, 3

Archibald est un jeune détective pas comme les autres : il travaille pour leB. E. M. , le Bureau Enquête Monster ! Avec son fidèle acolyte Monk, un chien borgne aussi bavard que froussard, il résout des affaires surnaturelles qui impliquent créatures et monstres en tout genre. Et, entre les serpents géants, les mages noirs, les armées de zombies, la guerre déclarée entre loups-garous et les ours-hommes, et la horde de Gobelins qui harcèlent les trolls, ils ont du pain sur la planche ! Humour, frisson et gaffes en série pimentent les aventures de ce singulier tandem d'apprentis Sherlock Holmes !