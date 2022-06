Archibald - L'intégrale (Tome 2). 2

Terrifiant vampire, combat contre le kraken et poisson pourri sont au menu de ce volume : à l'abordage ! Deux nouvelles enquêtes pour le détective en herbe Archibald et son fidèle Monk, un chien borgne aussi bavard que froussard ! Quand ils ne piègent pas le terrifiant roi des vampires Karka, ils combattent d'horribles monstres-pirates qui sèment la terreur, depuis leur vaisseau fantôme, sur les mers ! Retrouvez la série monstrueusement drôle et l'univers foisonnant de Kim Hyun-Min... Avec Archibald, on adore rire et frissonner !