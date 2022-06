Libertés sans expression

Christine Kelly témoigne de son parcours, de sa vision du journalisme aujourd'hui au coeur des critiques, et surtout des attaques quotidiennes contre la liberté d'expression - toujours pour de " bonnes raisons ". Jamais je n'aurais pu penser que l'exercice du métier de journaliste me conduirait un jour à " bénéficier " d'une protection rapprochée. En France. En 2022. Qu'avais-je donc fait qui pût ainsi mettre ma vie en danger ? A moins que cette question ne soit le piège dans lequel il convient de ne pas tomber, car à chercher des raisons à la haine, on a tôt fait de lui trouver des excuses. Nous sommes à l'heure où l'inversion des valeurs abîme la société : se trouvent paradoxalement menacés celles et ceux qui sont des remparts contre les différentes formes de censure. Et si l'on ne peut ni convertir la bêtise en intelligence ni interrompre ce désastre sous-estimé que sont les nouveaux intégrismes, au moins peut-on encore écrire des livres et publier un " contredit ".