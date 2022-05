Leçons d'anatomie

Cet ouvrage à destination des étudiants en médecine et des praticiens, qui comporte plus de 1600 schémas en couleurs, a 3 objectifs : - Présenter, en un seul volume, l'ensemble de l'anatomie humaine descriptive, topographique, fonctionnelle et clinique. - Segmenter l'anatomie du corps humain en 206 "leçons" synthétiques et homogènes dans une suite logique de chapitres. - Pouvoir corréler rapidement les textes explicatifs et les schémas classiques de l'anatomie humaine. Ainsi, les légendes sont intégrées dans un texte simple et didactique.