Après le best-seller Un sur deux, le retour de l'inspecteur Nelson ! Chaque année, l'inspecteur David Groves reçoit une carte postale anonyme le jour de l'anniversaire de son fils, assassiné par des inconnus quatre ans plus tôt. Mais cette fois, le message est différent, et pourrait bien changer la donne : Je sais qui l'a tué. A peine remis des traumatismes liés à la traque d'un tueur en série, l'inspecteur Mark Nelson se voit confier une nouvelle enquête. On vient de trouver une femme errant dans la rue, qui affirme être Charlie Matheson, décédée deux ans plus tôt dans un accident de voiture. Un mensonge, assurément. Et pourtant, il est bien arrivé quelque chose de terrible à cette femme. En quête de vérité, Groves et Nelson vont bientôt devoir traverser l'enfer, celui d'un passé qu'ils n'ont cessé de fuir. On ne présente plus le talent machiavélique de Steve Mosby pour les thrillers cauchemardesques et impossibles à lâcher. Avec Je sais qui l'a tué, il nous propose une nouvelle descente aux enfers, riche en émotions et en rebondissements, dont personne ne sortira indemne.