L'empire des algorithmes. Une géopolitique du contrôle

Si le numérique est en général considéré sous l'angle de la technologie, les technologies sont en fait peu de choses au regard des transformations qu'il induit aux niveaux social, économique et politique. Le numérique bouleverse la structure même des sociétés, modifie radicalement les échanges d'informations et permet de contrôler en temps réel une partie croissante des acteurs, humains ou environnementaux, biologiques ou technologiques. En modifiant les rapports de pouvoir, il fait émerger de nouvelles forces et oblige la puissance publique à se repositionner. L'établissement de la vérité et l'organisation politique sont à reconstruire, à un moment où la puissance des algorithmes rend obsolète une part importante de l'activité humaine. Pour autant le numérique n'étend pas son emprise sur une société à peu près stable par ailleurs. Il affecte une société qui se situe à l'aube d'un immense changement, celui de l'adaptation à une nouvelle donne environnementale. Il est donc illusoire de le penser hors de cette dynamique, qui est celle de l'anthropocène. La contemporanéité entre la révolution numérique et le bouleversement de l'écosystème est remarquable, et s'inscrit dans la grande accélération que l'ensemble des phénomènes humains comme environnementaux connaissent depuis les années 1950. Une analyse remarquable de la manière dont le numérique modifie les rapports entre les nations et oriente les sociétés dans l'adaptation aux changements écosystémiques.